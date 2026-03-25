Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, sulla strada Pontina, si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli nel territorio di Aprilia. L’incidente ha causato un'interruzione del flusso di traffico in direzione di Latina, creando lunghe code e rallentamenti sulla strada. Nessuna informazione è stata comunicata sui feriti o sulle cause precise dello scontro.

Pomeriggio difficile quello di oggi, mercoledì 25 marzo, sulla Pontinia a causa di un incidente. Il sinistro, che da quanto si apprende ha visto coinvolti quattro veicoli, si è verificato nel territorio di Aprilia mandando in tilt il traffico in direzione Latina. Come detto, in seguito all’incidente sulla Pontina sono stati registrati pesanti disagi, in un orari della giornata in cui il traffico risulta molto intenso. Lunghe code si sono formate sulla strada statale 149 in direzione del capoluogo pontino. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente sulla Pontina, camion sfonda il new jersey e colpisce un’auto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Incidente sulla Pontina tra quattro veicoli, traffico in tilt e lunghe code

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