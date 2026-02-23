Tir si ribalta sulla Pontina strada chiusa verso Roma | traffico in tilt e lunghe code

Un tir si è ribaltato sulla Pontina al km 41, bloccando la strada verso Roma a causa di una perdita di controllo. L’incidente ha causato l’interruzione della carreggiata e ha fatto formare lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni. I mezzi di soccorso sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e rimuovere il veicolo ribaltato. La strada rimane chiusa mentre si lavora per riaprire il traffico.

Incidente sulla statale 148 Pontina al km 41 ad Aprilia: un tir si è ribaltato bloccando la carreggiata verso Roma. Traffico deviato e disagi per i pendolari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paura sulla via Pontina, tir prende fuoco: traffico in tilt, lunghe code in direzione RomaUn incidente sulla via Pontina ha causato l’incendio di un tir, determinando disagi al traffico in direzione di Roma.

Incidente sulla Pontina, camion si ribalta e perde il carico. Strada chiusa e traffico in tiltUn camion si è ribaltato sulla Pontina, causando la perdita del carico e blocchi sulla carreggiata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tir si ribalta nella scarpata a Vignolo, distrutto un carico di acqua minerale; Tir si ribalta sulla SS100 vicino Mottola. Ferito il conducente; Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Foglizzo: tir si ribalta ed esce di carreggiata; Incidente sulla Pontina, camion si ribalta e perde il carico. Strada chiusa e traffico in tilt.

Pontina, tir si ribalta. Tratto di strada chiuso e traffico in tiltLunedì nero per i pendolari della Pontina: un tir si è ribaltato in direzione Roma, all’altezza di via del Tufetto, la circolazione stradale ora è nel caos. ilmessaggero.it

Tir si ribalta, Pontina in tilt verso la CapitaleSecondo le prime informazioni, il mezzo pesante ha perso il carico di blocchi di cemento che si sono riversati sull’asfalto ... latinaoggi.eu

Ultim'ora e aggiornamento Un tir si è ribaltato uscendo dalla carreggiata dell'autostrada - facebook.com facebook

Tir si ribalta nella scarpata a Vignolo, distrutto un carico di acqua minerale x.com