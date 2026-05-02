Alex Zanardi è stato spesso visto come un esempio di eccezionalità, quasi fuori dalla norma, grazie alle sue imprese sportive e alla sua resilienza. Tuttavia, ciò che lo distingueva non era solo il superamento dei limiti fisici e mentali, ma la capacità di riconoscere quei limiti e affrontarli con determinazione. La sua vita è stata caratterizzata da sfide che ha affrontato con forza, diventando un simbolo di tenacia e volontà di ferro.

Ci eravamo abituati ad Alex Zanardi come a una specie di errore di sistema. Non un uomo, ma una deroga continua alle leggi della fisica, della biologia, della narrativa. Cade, si rialza. Perde tutto, vince ancora. Esce di pista, rientra in scena. Ogni volta più forte, più luminoso, più raccontabile. Era diventato un genere letterario: Zanardi come dispositivo retorico. Bastava pronunciarlo per attivare un certo tono — edificante ma non troppo, commosso ma sportivo, umano ma già mitico. La sua storia funzionava perché sembrava non finire mai. O meglio: perché finiva sempre bene. E invece no. La morte, arrivata oggi, interrompe questa serialità rassicurante.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La vera anomalia di Alex Zanardi non era superare il limite, ma riconoscerlo

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