Arbitra di 17 anni aggredita in Sardegna interviene l’Aia | Superato ogni limite

L’Associazione Italiana Arbitri ha condannato l’aggressione di una giovane arbitra di 17 anni avvenuta in Sardegna durante una partita di un campionato giovanile. L’episodio ha suscitato reazioni forti, con l’organizzazione che ha sottolineato come siano stati superati ogni limite di rispetto e convivenza sportiva. La vicenda ha generato attenzione sul tema della sicurezza degli arbitri nelle gare giovanili.

(Adnkronos) – "L’Associazione Italiana Arbitri esprime profondo sdegno e indignazione per il gravissimo episodio di violenza avvenuto durante una gara di un campionato giovanile, nel quale è stata aggredita un arbitro donna di soli 17 anni". Si legge in un comunicato dell'Aia, relativamente al grave episodio avvenuto in Sardegna, dove una direttrice di gara di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Arbitra minorenne presa a schiaffi e pugni, l’Aia: “Superato ogni limite di civiltà sportiva e umana”“L’Associazione Italiana Arbitri esprime profondo sdegno e indignazione per il gravissimo episodio di violenza avvenuto durante una gara di un... Garlasco, l’attacco al consulente di Stasi: “Superato ogni limite tollerabile”Il caso di Garlasco si trova attualmente in una fase di stasi a livello pubblico: la procura di Pavia sta proseguendo nelle sue indagini e, come ha... Contenuti utili per approfondire Arbitra di 17 anni aggredita in.... Temi più discussi: Schiaffi e pugni contro l'arbitra minorenne, dirigente sportivo squalificato per 5 anni; Aggredisce arbitra 17enne: dirigente squalificato per 5 anni dal calcio; Schiaffi e pugni a un'arbitra di 17 anni: dirigente in seri guai – Cosa è successo; Schiaffi e un pugno a un'arbitra di 17 anni per una rimessa laterale: dirigente squalificato per 5 anni. Aggressione shock all'arbitro donna di 17 anni. L'Aia: Superato ogni limite di civiltà sportiva e umanaL’Associazione Italiana Arbitri: Non è più tollerabile assistere a episodi di violenza contro gli ufficiali di gara ... corrieredellosport.it Arbitra di 17 anni aggredita in Sardegna, interviene l'Aia: Superato ogni limiteL'Associazione Italiana Arbitri commenta l'episodio avvenuto in un campionato giovanile, dove una direttrice di gara di 17 anni è stata prima insultata da un dirigente e poi colpita dallo stesso con s ... adnkronos.com Ancora violenza sui campi, questa volta a Cagliari. Un'arbitra di 17 anni è stata infatti aggredita da un dirigente durante una partita giovanile, riportando lesioni con una prognosi di 45 giorni. Al 4' del secondo tempo, il dirigente ha protestato per la mancat - facebook.com facebook Un'arbitra di 17 anni è stata aggredita con schiaffi e pugni da un dirigente dell'associazione dilettantistica sportiva Gioventù Sarroch durante una partita giovanile in Sardegna. La ragazza ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni. La Lega nazionale x.com