Il ministro degli Esteri ha incontrato oggi un collega statunitense e ha discusso dell'importanza di un ruolo crescente per l’Italia in Libano. Durante l’incontro, si è parlato di iniziative per rafforzare le forze armate libanesi, con l’obiettivo di ridurre l’influenza di Hezbollah nel paese. La collaborazione tra i due paesi si concentra anche su programmi di addestramento e supporto alle forze di sicurezza locali.

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2026 "Io credo che sia necessaria una sempre maggior presenza italiana in Libano sia per addestrare le forze armate regolari libanesi, perché bisogna ridurre le forze di Hezbollah. Hezbollah va disarmata. E bisogna poi aiutare quel Paese a crescere, a garantire la propria indipendenza, la propria sicurezza, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista degli aiuti. La cooperazione è importante", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento 'Luci d'Europa' in Piazza del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tajani: Con Rubio abbiamo parlato dell'importanza dell'Italia per la crescita del Libano

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