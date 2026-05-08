Si è svolto recentemente un incontro tra la presidente del Consiglio e il segretario di Stato degli Stati Uniti, durato circa un’ora e mezza. Durante la discussione, sono stati affrontati vari temi legati alle relazioni tra Italia e Stati Uniti, con particolare attenzione alla collaborazione tra le due nazioni. Il dialogo è avvenuto in un clima di confronto diretto, senza ulteriori dettagli pubblicamente divulgati.

È durato circa un’ora e mezza l’incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Prima di Meloni, Rubio aveva incontrato lil Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha affermato che l’Europa ha bisogno degli Stati Uniti, e viceversa. Il massimo diplomatico americano ha così concluso la due giorni di colloqui per ricucire i rapporti in Italia e in Vaticano dopo settimane di tensioni sulla guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran. (ANSA FOTO) – Notizie.com Tajani ha ribadito i forti legami transatlantici e ha affermato di sperare che “le tensioni si siano allentate” con la visita di Rubio.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La missione disperata di Rubio per ricucire con Meloni, Tajani: “Sono convinto che gli Usa hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia”

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