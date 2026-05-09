Taglio di alberi alla Marangona Comitato di Verona Sud chiede stop immediato

Lungo via Chioda e nell’area della Marangona sono stati abbattuti alcuni alberi e arbusti, causando preoccupazione tra i residenti e le associazioni locali. Il Comitato di Verona Sud ha chiesto un intervento immediato per fermare i lavori di taglio, che sono stati eseguiti senza preavviso. La questione ha attirato l’attenzione della comunità, che desidera chiarimenti e una sospensione delle operazioni.

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Lungo Via Chioda e all’interno dell’area della Marangona sono stati tagliati alberi e arbusti, suscitando forte preoccupazione tra residenti e associazioni. E il Comitato di Verona Sud ha denunciato che l’intervento avrebbe già prodotto un risultato definito «drammatico». Il nodo principale.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ets: Italia chiede stop immediato per abbattere i costiIl governo italiano ha lanciato una richiesta formale per la sospensione immediata dell’applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni... Dal taglio degli alberi allo stop all’elettricità: prime polemiche per le ‘nuove’ giostre“Arrivano senza preavviso, occupano uno spazio pubblico frequentato quotidianamente da famiglie e residenti e, nel giro di poche ore, cambiano la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Carignano in rivolta per il taglio di due alberi storici; Carignano, addio a due alberi in corso Podestà: Rischio crollo; Platani abbattuti a Grosseto, De Martis: Tagli contro la scienza, intervengano Procura e Corte dei Conti; Taglia gli alberi per fare l’orto: scatta la maxi multa da 28mila euro (e una denuncia). Sasso di Castalda, lamentele dei cittadini sul taglio degli alberi: Intera area verde abbattuta, perchè?Un Comune che si proclama rispettoso dell'ambiente e degli ecosistemi non fa cose simili. Arrivano lamentele da alcuni cittadini di Sasso di Castalda, che stanno pensando di riunirsi in un comitato, ... melandronews.it Taglio alberi sul Maira, interrogazione di Spazio SaviglianoDubbi su modalità e tempi degli interventi tra via Monasterolo e via Saluzzo: chieste verifiche su autorizzazioni, impatto ambientale e tutela della fauna nidificante ... targatocn.it Sabato 9 Maggio 2026 a cena … Un taglio di manzo semplicemente arrosto in padella di ferro , cipolle in carpione , salsa olandese e riduzione di peperone rosso #9maggio #cena #festadellamamma #weekend #followers x.com