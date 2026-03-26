Dal taglio degli alberi allo stop all’elettricità | prime polemiche per le ‘nuove’ giostre

In alcuni quartieri, sono comparse nuove giostre che hanno suscitato reazioni tra residenti e famiglie. Le installazioni sono state collocate senza preavviso e occupano aree pubbliche molto frequentate, alterando l’aspetto quotidiano del luogo. La presenza di alberi abbattuti e l’interruzione dell’uso dell’elettricità hanno alimentato le prime discussioni sulla gestione e i permessi di queste installazioni temporanee.

“Arrivano senza preavviso, occupano uno spazio pubblico frequentato quotidianamente da famiglie e residenti e, nel giro di poche ore, cambiano la vita del quartiere”. È quanto segnalato dal comitato Koesione22 riguardo all’installazione del luna park nell’area verde tra via Verga e la circonvallazione, nel rione Krasnodar di Ferrara. Secondo quanto riportato dal comitato, i cittadini si sarebbero ritrovati improvvisamente il parco invaso da camion e mezzi pesanti, con operatori intenti a tagliare rami, montare strutture e predisporre impianti luminosi. Le porte del campo da calcio, abitualmente utilizzato da bambini e ragazzi, sarebbero state rimosse, mentre l’area verde progressivamente occupata dai materiali delle giostre, trasferite dal Montagnone in vista della tradizionale fiera di San Giorgio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dal taglio degli alberi allo stop all’elettricità: prime polemiche per le ‘nuove’ giostre Articoli correlati Artese (Gruppo misto): "Stop al taglio degli alberi e al consumo di suolo. A Pescara serve un vero ambientalismo"La consigliera comunale Caterina Artese (Gruppo misto), si prepara, come tutti a Palazzo di Città, alla sfida (parziale) delle urne dell’8 e del 9... Sicurezza, approvato il decreto: dal fermo di prevenzione allo stop ai coltelli per i minori, le nuove normeIl decreto Sicurezza è arrivato oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al termine di una giornata segnata da confronti istituzionali e ultime... Una raccolta di contenuti su Dal taglio degli alberi allo stop... Temi più discussi: Condominio, per abbattere alberi sani serve anche il tuo voto, non basta la maggioranza serve l'unanimità: nuova sentenza; Mandria, il taglio degli alberi diventa una devastazione: 4 indagati; Animalisti contro il taglio degli alberi ai giardini Coco: Vietato nel periodo di nidificazione; Dal taglio degli alberi allo stop all’elettricità: prime polemiche per le ‘nuove’ giostre. A Piazza Regina Margherita si parte col taglio degli alberi tra la contestazioneE’ il giorno dell’inizio del taglio e con esso della fine di una storia secolare. Gli alberi di Piazza Regina Margherita stanno per essere abbattuti come consigliato da due perizie contest ... trcgiornale.it Slitta il taglio degli alberi in Piazza Regina Margherita: residenti in protesta a Civitavecchia (video)A Civitavecchia, cittadini e comitato locale si sono riuniti in protesta fuori dal cantiere di piazza Regina Margherita per fermare temporaneamente il taglio degli alberi. Tra striscioni e dissensi, s ... msn.com Benzina e gasolio restano alti anche in Abruzzo: il taglio delle accise ha già perso il suo effetto calmierante. #carburanti #accise #benzina #caroenergia #ilcentro - facebook.com facebook #Lang e l'incubo del taglio al dito: "È ancora attaccato... Fatico ad andare in bagno" x.com