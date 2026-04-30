Il governo rialza le accise sulla benzina e conferma il taglio sul diesel | i nuovi prezzi fino al 21 maggio

Il governo ha deciso di modificare nuovamente le accise sui carburanti, mantenendo lo sconto di 20 centesimi sul diesel fino al 21 maggio. Per la benzina, invece, lo sconto è stato ridotto a soli 5 centesimi nello stesso periodo. Questa misura riguarda i prezzi praticati ai consumatori e si applica fino alla data stabilita. Nessun ulteriore dettaglio è stato comunicato riguardo a eventuali prolungamenti o modifiche future.

Il taglio delle accise sui carburanti è confermato solo in parte, fino al 21 maggio. Per il gasolio resta lo sconto di 20 centesimi, mentre per la benzina sarà di soli 5 centesimi. Significa che dal 2 maggio il prezzo del diesel resterà lo stesso, quello della benzina dovrebbe salire di circa 15-20 centesimi. Lo ha deciso il governo Meloni in Cdm.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Diesel a 2,30 euro e benzina 1,98 da inizio maggio se il governo con conferma i tagli alle accise. “I prezzi più alti in Europa”Roma, 28 aprile 2026 – Il diesel che vola a 2,30 euro al litro e la benzina che sfiora i 2 euro.

Carburanti, il governo vuole prorogare il taglio delle accise su diesel e benzina fino al 30 aprileÈ in programma la proroga del taglio delle accise su diesel e benzina, in scadenza martedì 7 aprile.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La Giornata Parlamentare. L'Italia resta nella procedura Ue per deficit eccessivo. Il vertice Ue a Cipro; Carburanti: dal 1° maggio il gasolio italiano potrebbe diventare il più caro d’Europa; Brasile: il governo taglierà le accise sulla benzina per mitigare l'impatto del rialzo del greggio; La sinistra francese che si rialza sia un modello per l'Italia (di S. Gentile).

Il governo rialza le accise sulla benzina e conferma il taglio sul diesel: i nuovi prezzi fino al 21 maggioIl taglio delle accise sui carburanti è confermato solo in parte, fino al 21 maggio. Per il gasolio resta lo sconto di 20 centesimi, mentre per la benzina sarà di soli 5 centesimi. Significa che dal 2 ... fanpage.it

Caro carburanti: il Governo frena le speculazioni, appello di Giorgetti alla UEIl Governo alza la guardia contro le speculazioni sui prezzi dei carburanti scatenate dalla guerra in Iran e dalle conseguenti altalene di mercato. La benzina sale ai livelli massimi dell’ultimo anno ... pmi.it

Con il governo Renzi abbiamo tagliato del 50 per cento i diritti camerali per le imprese. Oggi il ministro Urso li rialza del 20 per cento. Un governo inutile e dannoso - facebook.com facebook

Il Documento di finanza pubblica 2026 prende atto formalmente del dato pubblicato recentemente da Eurostat, che fissa il deficit italiano al 3,1 per cento nel 2025. Il governo ha rivisto al rialzo anche il debito pubblico. Il #GraficoPerCapire di oggi lavoce.inf x.com