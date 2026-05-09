Tafferugli in pieno centro tra casaranesi e casertani arrivano i primi Daspo

Nel centro della città si sono verificati tafferugli tra persone di origine casaranese e casertana, con scontri che si sono protratti nel pomeriggio del 14 febbraio. A seguito degli eventi, la questura ha emesso otto provvedimenti di Daspo nell’ultima settimana, firmati dal questore e basati sull’istruttoria condotta dalla Divisione anticrimine. La nota ufficiale della questura conferma l’adozione di queste misure in seguito ai disordini verificatisi in prossimità dello stadio.

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CASARANO – Sono otto i provvedimenti di Daspo firmati dal questore Giampietro Lionetti nell’ultima settimana, dopo istruttoria della Divisione anticrimine, come informa una nota ufficiale della questura, per i disordini avvenuti nel pomeriggio del 14 febbraio scorso nei pressi dello stadio.🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Violenta rissa in pieno centro tra due gruppi: arrivano cinque condanneUn anno di reclusione per quattro imputati, pena sospesa per due, e un anno e mezzo al quinto. Aggredisce un giovane in pieno centro ad Ancona, 20enne raggiunto dal Daspo urbano per due anniUn ventenne è stato destinatario di un Daspo urbano dopo essersi reso protagonista di un’aggressione avvenuta lo scorso novembre nel centro di Ancona. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Legnano, rissa in pieno centro sotto gli occhi dei passanti. Un uomo con un coltello preso a pugni; Giallo di Pietracatella, la Scientifica entra nell’abitazione dei Di Vita; Remigrazione a Bologna: il raduno spostato dal centro a piazza della Pace (zona stadio); Rissa di notte in centro, 2 gruppi si affrontano davanti all'hotel Minerva poi fuggono all'arrivo dei carabinieri: a terra sangue e... Tafferugli in pieno centro tra casaranesi e casertani, arrivano i primi DaspoDopo gli scontri di febbraio due provvedimenti notificati a tifosi di casa, identificati dalle forze dell’ordine. Altri ne sono stati firmati e arriveranno a breve a destinazione, fra cui in Campania ... lecceprima.it (Adnkronos) - Tafferugli con i reparti della polizia in tenuta antisommossa sono stati registati nel tardo pomeriggio di oggi a Venezia quando i circa duemila (mille per la questura) manifestanti del corteo pro-Pal hanno tentato di sfon #Cronaca #TopNew… x.com