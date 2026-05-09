Tafferugli in pieno centro tra casaranesi e casertani arrivano i primi Daspo
Nel centro della città si sono verificati tafferugli tra persone di origine casaranese e casertana, con scontri che si sono protratti nel pomeriggio del 14 febbraio. A seguito degli eventi, la questura ha emesso otto provvedimenti di Daspo nell’ultima settimana, firmati dal questore e basati sull’istruttoria condotta dalla Divisione anticrimine. La nota ufficiale della questura conferma l’adozione di queste misure in seguito ai disordini verificatisi in prossimità dello stadio.
CASARANO – Sono otto i provvedimenti di Daspo firmati dal questore Giampietro Lionetti nell’ultima settimana, dopo istruttoria della Divisione anticrimine, come informa una nota ufficiale della questura, per i disordini avvenuti nel pomeriggio del 14 febbraio scorso nei pressi dello stadio.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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