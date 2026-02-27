Un giovane di 20 anni è stato colpito da un provvedimento di daspo urbano per due anni dopo un episodio avvenuto a novembre nel centro di Ancona. L’aggressione ha coinvolto un altro giovane, che è stato preso di mira in quella zona. Il divieto di accesso ai locali pubblici è stato emesso come misura preventiva.

Un ventenne è stato destinatario di un Daspo urbano dopo essersi reso protagonista di un’aggressione avvenuta lo scorso novembre nel centro di Ancona. Il giovane, dopo aver colpito ripetutamente un coetaneo con violenza, è stato sottoposto a una misura di prevenzione che gli vieta l’accesso e la permanenza nei pressi di diversi esercizi commerciali cittadini per 2 anni. Un Daspo urbano ad Ancona I fatti: l’aggressione in centro Le motivazioni del Daspo urbano Le restrizioni imposte al giovane Le conseguenze in caso di violazione Un Daspo urbano ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha adottato il Daspo urbano ai sensi dell’articolo 13 bis del D. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggredisce un giovane in pieno centro ad Ancona, 20enne raggiunto dal Daspo urbano per due anni

Aggredisce i coetanei con calci e pugni ad Ancona, scatta il Daspo Urbano per due anni per un giovaneUn giovane coinvolto in un’aggressione avvenuta nel centro di Ancona lo scorso 27 dicembre è stato raggiunto dal daspo urbano.

Leggi anche: Paura per un ambulante accerchiato e aggredito senza motivo ad Ancona, Daspo Urbano contro un giovane

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: 22enne aggredisce un giovane con una bottiglia e danneggia l'auto di servizio della polizia, arrestata; Giovane aggredito con lo spray al peperoncino, picchiato e derubato; Aggredisce la madre durante una lite e poi scappa, ricerche in mare; Aggredisce un uomo nel piazzale. I negozianti: Non è la prima volta.

Aggredisce un giovane in pieno centro ad Ancona, 20enne raggiunto dal Daspo urbano per due anniUn ventenne è stato destinatario di un Daspo urbano dopo essersi reso protagonista di un’aggressione avvenuta lo scorso novembre nel centro di Ancona. Il giovane, dopo aver colpito ripetutamente un ... virgilio.it

Lecce, si finge cliente di una massaggiatrice e l'aggredisce per rapinarla: arrestato 17enneRapina a mano armata in un appartamento del centro: il giovane l'ha immobilizzata, poi sono giunti un 17enne e un 19enne (denunciati) che hanno portato via soldi e preziosi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Movida violenta, aggredisce poliziotto in via Atenea: scarcerato favarese Il giovane è stato arrestato dalla polizia nella serata di sabato in via Atenea, nei pressi dei luoghi della movida... - facebook.com facebook

Aggressione a calci e pugni in corso Mazzini, giovane raggiunto dal Daspo urbano x.com