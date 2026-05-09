Napoli vive da dicembre con una forbice chirurgica nell' addome | la denuncia in Procura

Una donna di Napoli ha denunciato di aver vissuto da dicembre con una forbice chirurgica all’interno dell’addome. La vicenda è stata resa nota solo nelle ultime ore, quando ha presentato ufficialmente la denuncia alla Procura. La donna ha riferito di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico, dal quale sarebbe rimasta con l’oggetto all’interno del corpo. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

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