Napoli vive da dicembre con una pinza chirurgica nell' addome | la denuncia in Procura
Una donna napoletana ha denunciato di aver vissuto da dicembre con una pinza chirurgica ancora nell’addome. La denuncia è stata depositata poche ore fa presso la procura, dopo che la paziente ha riferito di aver subito un intervento chirurgico e di aver scoperto la presenza della pinza solo recentemente. La vicenda è ora al centro dell’attenzione delle autorità giudiziarie per approfondimenti sull’accaduto.
Vive da dicembre scorso con una pinza chirurgica nell'addome. L'incredibile vicenda è venuta alla luce poche ore fa con una denuncia presentata dalla paziente, che fu sottoposta ad.🔗 Leggi su Ilmattino.it
Notizie correlate
Napoli-Cremonese 4-0, il Napoli che non segnava due gol da dicembre ne fa quattro in 52 minuti. McTominay da recordIl Napoli che non vinceva con due gol di scarto da dicembre ne segna quattro alla Cremonese in 52 minuti.
Incidente sul lavoro a Rofrano, operaio con ferro conficcato nell'addome: è in grave condizioniNella giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, amaramente, un'ennesimo incidente: un'operaio di 60 anni è rimasto gravemente ferito.
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: La cultura contro il bullismo: le sfide di Cutaia a Napoli e in Campania; Campania, cala la popolazione; Napoli, sparo alla caserma Borgoloreto: misura in carcere per il colpo della vigilia di Natale 2024; McTominay: A Napoli mi fanno sentire speciale, è raro nel calcio. Starace un nonno.
Napoli, senzatetto vive nei giardinetti di Barra circondato da degrado e pericoliAiuole senza cura, rifiuti e manufatti in rovina nel cuore di Barra dove da tempo vive un senzatetto. L'uomo dorme su una panchina dei cosiddetti giardinetti di via Fabio Giordano, una piccola area ... ilmattino.it
Napoli Basket, ultima di campionato: all'Alcott Arena arriva Udine facebook
Ore 11:58 09/05/2026 #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Napoli CODA di 3 km per incidente tra Allacciamento A1/Diramaz. Capodichino A e Allacciamento A1/A3 dal km 755 #aspicampania x.com
Comicon Napoli 2026 Parte-2 acquisti e costi reddit