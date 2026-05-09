Napoli vive da dicembre con una pinza chirurgica nell' addome | la denuncia in Procura

Una donna napoletana ha denunciato di aver vissuto da dicembre con una pinza chirurgica ancora nell’addome. La denuncia è stata depositata poche ore fa presso la procura, dopo che la paziente ha riferito di aver subito un intervento chirurgico e di aver scoperto la presenza della pinza solo recentemente. La vicenda è ora al centro dell’attenzione delle autorità giudiziarie per approfondimenti sull’accaduto.

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