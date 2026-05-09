Tablet al posto degli smartphone | ecco il trucco degli alunni ungheresi per eludere le restrizioni scolastiche

Negli ultimi tempi si sono diffusi tra gli studenti ungheresi alcuni stratagemmi per aggirare le restrizioni sugli smartphone imposte a scuola. In particolare, alcuni adolescenti stanno utilizzando tablet come sostituti degli smartphone, convinti che questo metodo possa permettere loro di continuare a usare dispositivi elettronici senza essere scoperti. La questione ha attirato l'attenzione delle autorità scolastiche, che cercano di capire come contrastare queste pratiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui