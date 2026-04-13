Strade scolastiche a Firenze | niente auto agli orari di entrata e uscita degli alunni La sperimentazione partirà il 15 e 16 aprile

A Firenze, nelle giornate del 15 e 16 aprile, si svolgerà una sperimentazione che prevede il divieto di accesso alle auto nelle strade scolastiche durante gli orari di entrata e uscita degli studenti. Questa misura mira a proteggere pedoni e ragazzi che si spostano tra scuola e casa. La decisione riguarda alcune vie cittadine, coinvolgendo scuole e residenti nelle aree interessate.