Strade scolastiche a Firenze | niente auto agli orari di entrata e uscita degli alunni La sperimentazione partirà il 15 e 16 aprile
A Firenze, nelle giornate del 15 e 16 aprile, si svolgerà una sperimentazione che prevede il divieto di accesso alle auto nelle strade scolastiche durante gli orari di entrata e uscita degli studenti. Questa misura mira a proteggere pedoni e ragazzi che si spostano tra scuola e casa. La decisione riguarda alcune vie cittadine, coinvolgendo scuole e residenti nelle aree interessate.
A partire da metà aprile, il capoluogo toscano darà il via a un'iniziativa pensata per tutelare pedoni e alunni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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