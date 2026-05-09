Svolta Pma | in Liguria arriva la fecondazione eterologa Addio ai ' viaggi della speranza' fuori regione

Da genovatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Liguria, da ora è possibile accedere alla fecondazione eterologa presso i centri sanitari ufficialmente accreditati, conformi alle normative del Centro Nazionale Trapianti e dell'Istituto Superiore di Sanità. Questa novità elimina la necessità di recarsi fuori regione per sottoporsi a questa procedura di procreazione assistita. La decisione riguarda i centri inseriti nel Registro Nazionale dell’ISS, garantendo standard di sicurezza e regolarità.

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Regione Liguria dà il via alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo nei centri sanitari accreditati secondo normativa del Centro Nazionale Trapianti Istituto Superiore di Sanità e inseriti nel Registro Nazionale dell’Iss. Si tratta del Centro di fisiopatologia della riproduzione.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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