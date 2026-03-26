I pazienti dializzati nell’area metropolitana di Reggio Calabria sono stati costretti a ricorrere a vie legali o a minacciare proteste per ottenere l'accesso alle cure necessarie. La situazione ha portato alla luce le difficoltà e le criticità nella gestione dei servizi sanitari nella regione, suscitando reazioni politiche e richieste di intervento da parte di diverse forze. La questione ha suscitato attenzione sui problemi di organizzazione e funzionamento delle strutture sanitarie locali.

La Federazione metropolitana di Reggio Calabria: "La salute non può diventare un privilegio, né una battaglia individuale da combattere nei tribunali o nelle piazze". L'intervento di Panetta Così il Pd-Federazione metropolitana di Reggio Calabria. "Siamo di fronte a una situazione non più tollerabile. Cittadini fragili, affetti da patologie gravi, abbandonati a se stessi, costretti a spostamenti continui, disagi enormi e, in alcuni casi, a veri e propri “viaggi della speranza” per poter accedere a cure salvavita. È il risultato di anni di scelte sbagliate, di una gestione accentrata e inefficace e, soprattutto, di nomine ai vertici delle Asp che si sono dimostrate inadeguate rispetto alla gravità della crisi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Dializzati costretti ai "viaggi della speranza", il Pd: "Il fallimento della gestione Occhiuto è sotto gli occhi di tutti"

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