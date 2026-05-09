Svm Crx Cross Pion | come è fatta e come va l' E-Mtb italiana

Dopo aver prodotto moto, l'azienda si è concentrata sulle biciclette elettriche, adottando il nome Svm Crx Cross Pion. L'E-Mtb italiana presenta un telaio progettato per affrontare terreni impegnativi e utilizza componenti specifici per la pedalata assistita. La bicicletta combina elementi di design e tecnologia, pensati per offrire prestazioni su diversi percorsi. La produzione si svolge in Italia, con attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali impiegati.

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In una giornata uggiosa, tra il "cic ciac" del fango sotto gli stivali e il profumo pungente della miscela nell’aria, il rumore concitato del paddock si mescola al "brem brem" degli scarichi aperti. Siamo negli anni ’80, pochi istanti prima di una gara di moto da regolarità. Tra le tante moto schierate ce n’è una che, a prima vista, sembra uguale alle altre. In sella c’è un ragazzo in divisa che guarda l’orizzonte, là dove si trova la linea di partenza. Il suo volto è quello di Mauro Sironi. Con un gesto quasi rituale ruota leggermente la manopola del gas del suo destriero. Sul serbatoio si legge chiaramente un marchio: Swm. Ma quello sguardo verso l’orizzonte sembra andare oltre la gara.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Svm Crx Cross Pion: come è fatta e come va l'E-Mtb italiana ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Yaris Cross vs T-Cross: quale B-SUV scegliere?La Toyota Yaris Cross e la Volkswagen T-Cross sono i due B-SUV più cercati in Italia. Festa del Cross a Selinunte su Atletica Italiana TV: Battocletti è ancora regina, i gemelli Zoghlami firmano una doppietta storicaNel parco archeologico di Selinunte, tra i templi affacciati sul mare, la 25enne trentina delle Fiamme Azzurre conquista il sesto titolo italiano...