Yaris Cross vs T-Cross | quale B-SUV scegliere?

La Toyota Yaris Cross e la Volkswagen T-Cross sono tra i modelli B-SUV più richiesti sul mercato italiano. La prima è disponibile con motorizzazione ibrida full hybrid, mentre la seconda monta un motore turbo benzina. Entrambe sono proposte come opzioni compatte per chi cerca un’auto di dimensioni contenute e adatte alla città. La scelta tra i due modelli dipende dalle preferenze tra motorizzazione ibrida e motore a benzina turbo.

La Toyota Yaris Cross e la Volkswagen T-Cross sono i due B-SUV più cercati in Italia. Full hybrid giapponese contro turbo benzina tedesca. Ecco il confronto completo per scegliere. Dimensioni a confronto. Toyota Yaris Cross VW T-Cross Lunghezza 4,18 m 4,13 m Larghezza 1,77 m 1,76 m Altezza 1,55 m 1,56 m Bagagliaio 341 litri 385 litri Posti 5 5 Molto simili nelle dimensioni. La T-Cross ha un bagagliaio più grande (385 vs 341 litri) — è il suo punto forte. La Yaris Cross è 5 cm più lunga ma perde sul carico. Motori: full hybrid vs turbo benzina. Toyota Yaris Cross. 1.5 Hybrid 116 CV — full hybrid, CVT, trazione anteriore. 1.5 Hybrid 131 CV — full hybrid, CVT, trazione anteriore o AWD-i.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Yaris Cross vs T-Cross: quale B-SUV scegliere? Volkswagen ID Cross: il nuovo SUV elettrico compatto(Adnkronos) – La strategia elettrica di Volkswagen entra in una nuova fase con l’arrivo della Volkswagen ID Cross, un SUV compatto destinato a... Volkswagen ID. Cross, il test in anteprima del Suv piccolo elettricoDopo la Polo è il turno della T-Cross: l'elettrificazione della gamma Volkswagen passa attraverso il coinvolgimento delle vetture più compatte. COMPARATIVO: YARIS CROSS x T-CROSS – QUAL O MELHOR SUV COMPACTO