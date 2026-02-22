Festa del Cross a Selinunte su Atletica Italiana TV | Battocletti è ancora regina i gemelli Zoghlami firmano una doppietta storica

Festa del Cross a Selinunte, trasmessa su Atletica Italiana TV, perché Battocletti vince ancora e i gemelli Zoghlami ottengono una doppietta storica. La corsa si svolge tra i templi antichi, con il pubblico che applaude la vittoria della 25enne trentina, che conquista il suo sesto titolo italiano consecutivo. La gara si apre con un ritmo intenso e si conclude con una volata decisiva. La competizione si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Nel parco archeologico di Selinunte, tra i templi affacciati sul mare, la 25enne trentina delle Fiamme Azzurre conquista il sesto titolo italiano consecutivo di corsa campestre con un finale devastante. Osama Zoghlami si prende il suo primo oro nel cross lungo, il fratello gemello Ala fa cinque nel corto e festeggia con il piccolo Noah. Tutto in diretta streaming su Atletica Italiana TV. C’è una cornice che vale già da sola il prezzo del biglietto. Il parco archeologico di Selinunte, con i suoi templi millenari affacciati sul Mediterraneo, ha ospitato per la prima volta i Campionati Italiani assoluti di corsa campestre — la Festa del Cross — regalando all’atletica italiana una giornata memorabile, trasmessa in diretta streaming su Atletica Italiana TV. 🔗 Leggi su Sportface.it Atletica, super domenica su Atletica Italiana TV: Battocletti guida il CampaccioLa stagione di atletica si apre con il 69° Campaccio Cross Country, una delle principali competizioni italiane. Battocletti sempre più regina dell'atletica: oro agli Europei di crossNadia Battocletti si conferma protagonista nell’atletica internazionale, aggiudicandosi nuovamente il titolo agli Europei di cross. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Festa del Cross: Battocletti guida i 1834 atleti; Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Campionati Italiani cross 2026: orario, programma, streaming; Italiani di Cross 2026, dove vederli in tv e in streaming; Festa del Cross: Parolini Guida i Big Lombardi. Festa del Cross a Selinunte: oggi in palio i titoli italiani individuali e di societàFESTA DEL CROSS: CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' ASS-PRO-JUN-ALL (validi come 1^ prova CDS ASSOLUTO di CORSA) - CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e per REGIONI CADETTI - CAMPIONATI ... fidal.it Festa del Cross: staffette da podio per il VenetoUn argento e un bronzo, oltre a due quarti posti, per le squadre venete nella staffetta 4x2 km della Festa del Cross, immersa nella storia e nel fascino del parco di Selinunte, tra le più grandi aree ... fidal.it AMUNIIIII NADIA #FestaDelCross2026 Sesto titolo italiano del cross consecutivo per Nadia Battocletti, regina tra i templi del parco archeologico di Selinunte, in Sicilia Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana x.com Ci vedo doppio! Dopo Ala nel 'corto', vince anche il gemello Osama Zoghlami, campione italiano assoluto del cross 10 km nella sua Sicilia #atleticaitaliana #festadelcross2026 - facebook.com facebook