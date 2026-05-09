SuperEnalotto Lotto e 10eLotto oggi 9 maggio 2026 | estrazione e numeri vincenti

Da ilgiorno.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso del SuperEnalotto di oggi, 9 maggio 2026, mette in palio una somma di 162 milioni e 100 mila euro, destinata a chi indovina la sestina vincente. Oltre all’estrazione del SuperEnalotto, sono in programma anche quelle del Lotto e del 10eLotto. I numeri vincenti verranno annunciati al termine delle operazioni di estrazione, che si svolgono regolarmente in questa giornata.

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Milano, 9 maggio 2026 –   Un tesoro da  162 milioni e100mila  euro per chi azzecca la sestina vincente del Superenalotto questa sera, sabato 9 maggio. Il  montepremi è   attualmente il più alto al mondo. L’ultimo “6” invece è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Seguite in diretta, a partire dalle ore 20, l’estrazione dei numeri e delle combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e naturalmente Superenalotto. Articolo in aggiornamento Superenalotto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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