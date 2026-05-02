Supercoppa blitz del Vicenza ad Arezzo | definito il prossimo avversario del Benevento

Durante la prima giornata della Supercoppa dedicata alle squadre vincitrici della Serie C, il Vicenza ha effettuato un blitz ad Arezzo. La partita si è conclusa con una vittoria del Vicenza, che ha così definito il prossimo avversario del Benevento nel torneo. L’incontro si è svolto in breve tempo e ha coinvolto le formazioni in campo. La competizione prosegue con altre sfide tra le squadre qualificate.

Tempo di lettura: 2 minuti Blitz del Vicenza nella prima giornata della Supercoppa in palio tra le compagini che hanno vinto la Serie C. La squadra di mister Gallo si è imposta ad Arezzo con un netto 5-2 (doppiette di Morra e Stuckler, gol amaranto di Gigli e autogol di Capello, pokerissimo veneto con un altro autogol di Casarosa ) ed ora comanda con 3 punti la classifica del mini girone composto anche dal Benevento. Complice il ko dei toscani, per l’occasione in campo con quasi tutte seconde linee, sarà proprio la squadra di mister Bucchi sabato prossimo ad affrontare al “Ciro Vigorito” i giallorossi che oggi hanno riposato. Da definire l’orario.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Supercoppa, blitz del Vicenza ad Arezzo: definito il prossimo avversario del Benevento Notizie correlate Leggi anche: Il ritorno dell'Arezzo, la scalata del Benevento, il dominio del Vicenza: tutti i verdetti della Serie C LIVE | Supercoppa, Arezzo-Vicenza 0-0Dopo l'indimenticabile giornata vissuta domenica 26 aprile, nella quale la squadra di mister Bucchi ha festeggiato con tutta la città il ritorno in... Contenuti e approfondimenti Supercoppa Serie C, goleada Vicenza: ad Arezzo finisce 5-2, Morra e Stuckler mattatoriDecisamente scoppiettante la prima gara valida per la Supercoppa di Serie C dove il Vicenza si è imposto in casa dell’Arezzo con un netto 4-2. Una sfida che sembrava a senso unico fino al 70’, ma che ... m.tuttomercatoweb.com Supercoppa Serie C, Vicenza in vantaggio sull'Arezzo al 45': decide una doppietta di MorraSi è chiuso il primo tempo di Arezzo-Vicenza, prima gara valida per la Supercoppa di Serie C. La prima frazione si è chiusa con un rotondo. tuttomercatoweb.com