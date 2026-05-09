LIVE | Supercoppa Benevento-Arezzo 0-0

Allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento si gioca l'ultimo incontro di questa stagione tra il Benevento e l'Arezzo, che termina con un risultato di 0-0. La partita vede le due squadre confrontarsi in un match senza reti, con i giocatori che si sfidano fino al fischio finale. È l'ultima occasione per entrambe le formazioni di scendere in campo in questa stagione.

Allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento gli amaranto di mister Cristian Bucchi scendono in campo per l'ultima volta in questa stagione. È in programma il secondo e ultimo match di Supercoppa, ininfluente per le sorti del Cavallino.IL PREPARTITAIl Benevento è la squadra vincitrice del girone C.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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