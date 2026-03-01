Nel match di campionato di Serie C, il Potenza ospita il Benevento al “Viviani” nella 29esima giornata. Il Potenza ha 37 punti in classifica, mentre il Benevento ne conta 64. La partita si gioca oggi con una diretta testuale che permette di seguire l’andamento del confronto in tempo reale. La sfida vede coinvolte due squadre con obiettivi diversi in questa fase della stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Potenza (37) e Benevento (64) si affrontano al “Viviani” nella 29esima giornata di campionato. I padroni di casa sono l’unica squadra insieme a Benevento e Catania a non aver mai perso in casa. Giornata decisiva per l’economia del campionato perché si affrontano anche Salernitana (50) e Catania (59). Tabellino Potenza-Benevento (ore 12:30) Potenza (4-3-3): Cucchietti, Rocchetti, Felippe, Loiacono, Castorani, Murano, D’Auria, Mazzeo, Riggio, Camigliano, Maisto. A disp.: Franchi, Guiotto, Delle Monache, Balzano, Schimmenti, De Marco, Petrungaro, Siatounis, Bura, Selleri, Adjapong. All.: Pietro De Giorgio. Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Talia; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Mignani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Potenza-Benevento: diretta testuale

Potenza-Benevento, Maisto e Maita dal 1’. Le formazioni ufficialiSono appena uscite le formazioni ufficiali di Potenza-Benevento, lunch match della ventinovesima giornata del girone C di Serie C Sky Wifi. Nel Potenza spicca la titolarità di Maisto ... tuttoc.com

Potenza-Benevento: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Potenza-Benevento di Domenica 1° marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

SPORT 7 live in tour Ore 12.00 sui canali di Tvsette Benevento seguiremo dal La Fagianella la gara Potenza-Benevento Calcio - facebook.com facebook