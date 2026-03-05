Benevento e Catania si sfidano nel 30esimo turno di Serie C. La partita si svolge allo stadio di Benevento, con le due squadre che cercano punti importanti in classifica. Il match viene seguito in diretta testuale, offrendo aggiornamenti continui sull'andamento del gioco. Entrambe le compagini arrivano con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (67) e Catania (60) si affrontano nel 30esimo turno di campionato. I giallorossi in casa hanno vinto tutte le gare pareggiando solo in due occasioni contro Sorrento e Latina. In trasferta i siciliani fino ad ora hanno conquistato 19 punti e sono sesti in questa speciale classifica. Le formazioni ufficiali. Tabellino Benevento-Catania (20:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Esposito, Russo, Borghini, Celia, Romano, Caldirola, Sena, Talia, Kouan, Manconi, Carfora, Mignani. All.: Floro Flores Catania (3-4-3): Dini; Pieraccini, Miceli, Ierardi, Casasola, Quaini, Di Noia, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Lunetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE C/ Benevento-Catania: la diretta testuale

Leggi anche: SERIE C/ Benevento-Giugliano: la diretta testuale

SERIE C/ Benevento-Crotone: la diretta testuale90’+8'- TRIPLICE FISCHIO: Benevento-Crotone 2-1, giallorossi da soli in vetta a +2 sul Catania.

In diretta dallo stadio “Angelo Massimino” per Catania - Benevento.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a SERIE C Benevento Catania la diretta....

Temi più discussi: Furia Catania: vietata a ridosso del match la trasferta a 1300 tifosi per il big match col Benevento; Dove vedere Benevento-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Trasferta vietata ai tifosi rossazzurri: scoppia il caso prima di Benevento-Catania; Benevento-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Benevento-Catania diretta Serie C: segui la sfida di oggi LIVEIl big match della 30ª giornata è lo scontro al vertice tra la prima e la seconda del Girone C: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Diretta Benevento Catania/ Streaming video tv: scontro al vertice (Serie C, 5 marzo 2026)Presentazione della diretta Benevento Catania, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... ilsussidiario.net

Serie C girone C, tutte in campo: spicca Benevento-Catania. Occhio a Potenza-Cosenza - facebook.com facebook

Benevento-Catania, caos trasferta vietata: il presidente Pelligra vicino ai tifosi siciliani x.com