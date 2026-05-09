Supercoppa Arezzo sconfitto a Benevento nell' ultima partita stagionale Ora testa alla B

Nell'ultimo incontro stagionale, la squadra di mister Cristian Bucchi ha disputato la partita allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, dove ha subito una sconfitta. La partita, valida per la Supercoppa, ha visto gli amaranto affrontare gli avversari in una sfida conclusiva prima di passare alle competizioni di Serie B. La squadra si prepara ora a concentrarsi sulla nuova stagione nel campionato cadetto.

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