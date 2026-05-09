Supercoppa Arezzo sconfitto a Benevento nell' ultima partita stagionale Ora testa alla B
Nell'ultimo incontro stagionale, la squadra di mister Cristian Bucchi ha disputato la partita allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, dove ha subito una sconfitta. La partita, valida per la Supercoppa, ha visto gli amaranto affrontare gli avversari in una sfida conclusiva prima di passare alle competizioni di Serie B. La squadra si prepara ora a concentrarsi sulla nuova stagione nel campionato cadetto.
Allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento gli amaranto di mister Cristian Bucchi scendono in campo per l'ultima volta in questa stagione. È in programma il secondo e ultimo match di Supercoppa, ininfluente per le sorti del Cavallino.IL PREPARTITAIl Benevento è la squadra vincitrice del girone C.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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