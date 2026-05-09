Superbonus la tagliola della Ue | ecco cosa potrà accadere in autunno

A ottobre si prospettano modifiche alle regole del Superbonus 110%, una misura introdotta alcuni anni fa che ha avuto ripercussioni finanziarie significative. La Commissione europea ha dato segnali di possibile tolleranza sul rispetto del deficit, ma questa apertura è collegata anche alla situazione del bonus edilizio. La misura, avviata durante il governo precedente, continua a influenzare i conti pubblici e il dibattito politico.

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Un'apertura da parte della Ue sullo sforamento del deficit. Un'apertura, però, legata a doppio filo allo sciagurato Superbonus 110%, la misura edilizia voluta e introdotta da Giuseppe Conte e grillini che a distanza di anni continua a terremotare i conti dello Stato. E continua ad essere ostativa nell'ottenere l'ok a un lieve sforamento da parte di Bruxelles. Da Bruxelles, come accennato, è arrivato un segnale. Ossia la possibilità di chiudere già nel 2026 la procedura per deficit eccessivo resta infatti sul tavolo, a patto che i numeri definitivi sui conti pubblici consentano una revisione al ribasso del disavanzo. A confermarlo è stato il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, dopo un confronto con il ministro Giancarlo Giorgetti a margine dell'Eurogruppo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Superbonus, la tagliola della Ue: ecco cosa potrà accadere in autunno ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La Ue apre sul deficit: se il “buco” del superbonus grillino scende, in autunno l’Italia sarà promossaDa Bruxelles arrivano buone notizie sul leggero sforamento del deficit che ha impedito all’Italia di mettere fine alle procedure punitive che... Superbonus, valori in tilt: che cosa può accadere ai rimborsiIl valore commerciale degli immobili oggetto di interventi Superbonus non completati può crollare drasticamente, arrivando persino a zero. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Superbonus, la tagliola della Ue: ecco cosa potrà accadere in autunno | Libero Quotidiano.it. Superbonus, senza cappotto termico la detrazione non spetta. La sentenzaLa Cassazione conferma: il cappotto termico è obbligatorio per il Superbonus. Chi dichiara lavori incompleti rischia il sequestro dei crediti e l'accusa di truffa aggravata. money.it Superbonus, via libera alle confische: la novità della Cassazione che fa tremare i condominiLa linea dura della Cassazione: d’ora in poi i giudici possono confiscare anche altri beni dei proprietari coinvolti in truffe Superbonus. Rischi enormi per i condomini. A quasi sei anni dal varo del ... panorama.it