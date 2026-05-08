Superbonus valori in tilt | che cosa può accadere ai rimborsi

Il Superbonus ha causato una forte flessione nel valore commerciale di alcuni immobili soggetti a interventi non completati. In alcuni casi, il valore di mercato di queste proprietà è diminuito fino a raggiungere zero. Questo fenomeno preoccupa proprietari e investitori, poiché mette a rischio i rimborsi e le eventuali vendite future. La questione riguarda principalmente gli immobili coinvolti in lavori ancora in corso o sospesi, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi sul mercato immobiliare.

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Il valore commerciale degli immobili oggetto di interventi Superbonus non completati può crollare drasticamente, arrivando persino a zero. Questa è una delle conseguenze più concrete emerse nella fase post-110%, soprattutto nei casi in cui i lavori sono rimasti sospesi tra contenziosi, opere parzialmente eseguite e pratiche edilizie non chiuse. Il problema, come ricorda Italia Oggi, non riguarda solo i costi necessari per terminare i lavori, ma soprattutto l’incertezza tecnica, urbanistica, fiscale e giudiziaria che rende l’immobile difficilmente commerciabile. Dal punto di vista estimativo, il valore di un immobile dipende non soltanto dalle sue caratteristiche materiali, ma dalla reale possibilità di venderlo a condizioni di mercato normali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Superbonus, valori in tilt: che cosa può accadere ai rimborsi Notizie correlate Leggi anche: Superbonus, rischio sequestri anche per chi è in buona fede: cosa può succedere ai proprietari Leggi anche: L'"Operazione Sansone" per far crollare gli Emirati: ecco cosa è (e cosa può accadere) Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Superbonus fallito, crolla il valore degli immobili; Bonus cultura, arriva la nuova Carta Valore: ecco cosa cambia dal 2027; Superbonus, la sentenza-choc: ecco a chi verrà revocato | Libero Quotidiano.it. Superbonus fallito, crolla il valore degli immobiliQuando il 110% non va in porto: il fenomeno che sta emergendo tra contenziosi, opere parziali e pratiche edilizie ancora da chiudere ... italiaoggi.it Il doppio volto del Superbonus 110%: valori degli immobili più alti e salti di classe. L’analisi di tutti gli impattiPer i conti dello Stato si è rivelato un salasso: ma i cantieri del Superbonus hanno migliorato l’efficienza energetica delle case ristrutturate e fatto crescere i valori di mercato al mq anche del 20 ... milanofinanza.it Meloni smentisce Meloni sul Superbonus. Ecco il video memorabile di Crozza x.com Meloni smentisce Meloni sul Superbonus. Ecco il video memorabile di Crozza - facebook.com facebook