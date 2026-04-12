Juve Stabia conquista il play-off | Cesena battuto al Menti con una grande prestazione

La Juve Stabia ha vinto la partita contro il Cesena al Menti, assicurandosi un posto nei play-off. La squadra ha mostrato una prestazione convincente, portando a casa i tre punti. La gara si è conclusa con una vittoria significativa per le Vespe, che ora si preparano alla fase successiva della competizione. La vittoria al proprio campo ha permesso alla squadra di salire in classifica e qualificarsi ai playoff.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Castellammare di Stabia. La Juve Stabia mette a segno la sua seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche, trionfando 2-0 contro il Cesena. Questa vittoria rappresenta un passo significativo verso i play-off, con i bianconeri che si sono presentati al “Menti” con l’intento di conquistare punti fondamentali. Durante i primi 45 minuti, il Cesena ha mostrato un gioco più fluido, rendendosi pericoloso con diverse occasioni, ma è stata la determinazione delle Vespe a cambiare le sorti della partita nella ripresa. Il primo tempo ha visto il Cesena come protagonista.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juve Stabia conquista il play-off: Cesena battuto al Menti con una grande prestazione. La Juve Stabia torna a sorridere al Menti: battuto lo Spezia 3 a 1Tempo di lettura: 2 minutiRitorna al successo la Juve Stabia e mette fine a un periodo altalenante, fatto di poche gioie e qualche dolore, tanto da... Juve Stabia, tutto nella ripresa: Cesena sconfitto e play-off blindatiTempo di lettura: 2 minutiLa Juve Stabia conquista la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche superando per 2-0 il Cesena allo stadio Romeo...