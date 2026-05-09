Sudan | rischio guerra con l’Etiopia dopo il raid sui droni a Khartoum

Le tensioni tra il Sudan e l’Etiopia sono aumentate dopo un attacco con droni avvenuto a Khartoum, che ha sollevato dubbi sulla responsabilità dell’azione. Nel frattempo, si è intensificato il supporto degli Emirati alle forze di sicurezza sudanesi, contribuendo a alimentare le tensioni tra le parti coinvolte nel conflitto. La situazione resta incerta e potrebbe portare a un aumento dei rischi di escalation militare nella regione.

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? Punti chiave Chi ha davvero orchestrato il raid con i droni su Khartoum?. Come influisce il sostegno degli Emirati alle RSF sul conflitto?. Quali potenze mediorientali potrebbero trascinare l'Etiopia in una guerra regionale?. Perché l'accordo tra Etiopia e Somaliland minaccia la sovranità sudanese?.? In Breve Raid droni 4 maggio aeroporto Khartoum accusati di partire da Bahir Dar. Ministro Mohieddin Salem accusa Etiopia sostegno militare alle milizie RSF di Dagalo. Emirati Arabi Uniti finanziano RSF mentre Etiopia punta allo sbocco sul Somaliland. Asse Egitto-Arabia Saudita sostiene governo centrale contro coalizione Etiopia-Somaliland. Livello di allerta: Massimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sudan: rischio guerra con l’Etiopia dopo il raid sui droni a Khartoum ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sudan, attacchi con droni a Khartoum. Accusa all’EtiopiaIl Sudan ha richiamato l’ambasciatore in Etiopia dopo aver accusato Addis Abeba di una serie di attacchi con droni contro l’aeroporto di Khartoum e... Bombe sull’aeroporto di Khartoum, il Sudan accusa gli Emirati Arabi e l’EtiopiaIl ruolo delle potenze regionali nella guerra civile Dall'inizio del conflitto l’esercito sostiene che Abu Dhabi finanzi e fornisca tecnologie... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sudan, rimpallo di accuse con l’Etiopia. Blitz Usa su sanzioni Eritrea; Bombe sull’aeroporto di Khartoum, il Sudan accusa gli Emirati Arabi e l’Etiopia; Sudan: Bambini e guerra; Etiopia. Droni e accuse incrociate con il Sudan: la crisi che minaccia la stabilità regionale. Non lasciamo solo il SudanSono passati tre anni dall’inizio della drammatica guerra civile in Sudan. Era il 15 aprile 2023. Da quel giorno, si sta consumando una delle peggiori catastrofi umanitarie della storia recente. Il Pa ... msn.com MEMORIA SELETTIVA... "Abbiamo dimenticato Gaza... il problema del Venezuela, di Cuba, il problema del Sud Sudan e dell'Africa. Vorrei richiamare la responsabilità dell'Europa che è assente ed è gravissimo!" Vincenzo Paglia a Realpolitik. #blob ore 20 Ra x.com Abbiamo bisogno di musica per il nostro film di 2 minuti su due fratelli in Sudan reddit