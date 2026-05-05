Sudan attacchi con droni a Khartoum Accusa all’Etiopia

Il governo del Sudan ha richiamato l’ambasciatore in Etiopia dopo aver accusato le autorità etiopiche di aver condotto diversi attacchi con droni contro l’aeroporto di Khartoum e altri obiettivi militari nel paese. L’episodio si inserisce in un’escalation di tensione tra i due Stati, senza che siano state fornite dettagli sui danni o sulle perdite subite. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze coinvolte.

Il Sudan ha richiamato l’ambasciatore in Etiopia dopo aver accusato Addis Abeba di una serie di attacchi con droni contro l’aeroporto di Khartoum e altri siti militari. Servizio di Soviero TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sudan, attacchi con droni a Khartoum. Accusa all’Etiopia Sudan, attacchi con droni a Khartoum. Accusa all’Etiopia Notizie correlate Tre anni di guerra in Sudan: esercito riprende Khartoum, Darfur ai ribelliDa ormai tre anni il Sudan è dilaniato da una sanguinosa guerra civile che ha causato oltre 150. Leggi anche: L’Etiopia coinvolta nella guerra civile in Sudan? Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sudan, dalla crisi umanitaria alla guerra regionale: la tregua che non arriva; Sudan: l'oro del Darfur e le armi degli Emirati Arabi Uniti; Darfur: 20 anni dopo – bambini in una crisi aggravata; Sudan. Droni sull’aeroporto, l’esercito accusa l’Etiopia: Pronti a reagire. Sudan, rimpallo di accuse con l’Etiopia. Blitz Usa su sanzioni EritreaI militari imputano ad Addis Abeba e Abu Dhabi un ruolo negli ultimi blitz aerei su Khartoum, con il rischio di allargare (ulteriormente) il conflitto ... ilsole24ore.com AFRICA/SUDAN - Tensioni con l’Etiopia, il Sudan richiama il suo ambasciatore ad Addis AbebaKhartoum (Agenzia Fides) – Scambio di accuse reciproche tra Sudan ed Etiopia, con il primo Paese che ritira il suo ambasciatore dalla capitale etiopica Addis Abeba. Il governo di Khartoum, espressione ... fides.org Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/sudan-gove… #Sudan #Etiopia #Emirati #IlSole24Ore x.com Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/sudan-governo-accusa-etiopia-ed-emirati-attacco-via-droni-richiamato-ambasciatore-AIAdNRsC #Sudan #Etiopia #Emirati #IlSole24Ore - facebook.com facebook