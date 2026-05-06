Le autorità sudanesi hanno dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti e l’Etiopia sono coinvolti nei bombardamenti sull’aeroporto di Khartoum. La comunicazione ufficiale segnala un’accusa diretta nei confronti di entrambe le nazioni, che sarebbero responsabili degli attacchi. Le dichiarazioni sono state rese note in un contesto di tensione crescente nella regione, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili specifici degli attacchi.

Il ruolo delle potenze regionali nella guerra civile Dall'inizio del conflitto l’esercito sostiene che Abu Dhabi finanzi e fornisca tecnologie militari alle Forze di supporto rapido. E che Addis Abeba le addestri «Annunciamo formalmente il coinvolgimento di Emirati Arabi Uniti ed Etiopia nei bombardamenti sull’aeroporto di Khartoum». Con queste parole il ministro degli Esteri sudanese Muh al-Din Salem e il portavoce dell’esercito Asim Awad Abd al-Wahab hanno accusato la potenza del Golfo e la vicina Addis Abeba per gli attacchi simultanei che lunedì hanno colpito anche altri obiettivi militari nell’area della capitale. SI INASPRISCONO COSÌ tensioni regionali di lunga data.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Bombe sull’aeroporto di Khartoum, il Sudan accusa gli Emirati Arabi e l’Etiopia

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