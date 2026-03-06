Radio Subasio festeggia cinquant'anni di trasmissioni dedicate alla musica, diventando la colonna sonora di molte generazioni. Nel corso degli anni ha trasmesso brani melodici, presentato nuovi generi e lanciato artisti emergenti. La sua programmazione speciale celebra questo importante traguardo, ricordando le tappe più significative di un mezzo secolo di musica.

È la colonna sonora di intere generazioni. Ha scandito l’epoca del melodico, ha fatto da apripista ai nuovi generi musicali, ha cavalcato l’onda, spesso anticipandoli, dei nuovi talenti: Radio Subasio compie mezzo secolo. Nata in piena stagione delle radio libere, si è distinta fin dall’inizio per una visione chiara e imprenditoriale. Ha saputo crescere, superare i confini regionali e trasformarsi da impresa familiare in protagonista del panorama nazionale, entrando nell’ultimo decennio a far parte del Gruppo leader in Italia nel settore radiofonico. Oggi, sotto la direzione di Beppe Cuva, Radio Subasio è una superstation con numeri importanti, che la pongono tra le prime dieci radio più ascoltate in Italia, punto di riferimento per un pubblico trasversale e fedele. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Radio Subasio, mezzo secolo di musica. Programmazione speciale

Dalla Brianza a Milano. Radio Lombardia festeggia mezzo secolo di ascoltiCinquant’anni sono un traguardo che poche realtà dell’informazione possono vantare.

Mezzo secolo di Radio Popolare. Maratona di voci di 50 ore. Mostra in Fabbrica del VaporeUna maratona radiofonica con le voci di ieri e di oggi, una staffetta di ascoltatori da tutto il mondo e una mostra fotografica alla Fabbrica del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Radio Subasio.

Temi più discussi: Radio Subasio, mezzo secolo di musica. Programmazione speciale; RADIO SUBASIO COMPIE 50 ANNI! Il 7 marzo gli auguri di tanti amici e una programmazione speciale - MEI; Il 7 marzo Radio Subasio compie 50 anni e organizza una giornata?evento; Radio Subasio festeggia 50 anni: una giornata speciale con gli auguri di 50 grandi artisti.

Radio Subasio compie 50 anni: il 7 marzo maratona speciale con 50 artisti da Jovanotti a Laura PausiniRadio Subasio festeggia 50 anni il 7 marzo 2026: maratona speciale con tutti i conduttori e videomessaggi di Jovanotti, Laura Pausini, Tiziano Ferro e Zucchero ... lifestyleblog.it

Radio Subasio compie 50 anni: il 7 marzo, gli auguri di tanti amici e una programmazione specialeCinquanta anni e non sentirli. Dal 7 marzo 1976 a oggi, Radio Subasio è la radio del cuore: accompagna senza invadere, segue gli stati d’animo, fa sognare. Un’amica con cui confrontarsi e confidarsi, ... fm-world.it

Radio Subasio - facebook.com facebook