MASSIMO GHINI A CIAO MASCHIO | IL DAVID? DOPO 120 FILM SE ME LO DANNO LO USO PER FERMARE LA PORTA

Massimo Ghini ha partecipato a un'intervista su Ciao Maschio, condotta da Nunzia De Girolamo. Durante la conversazione, ha parlato con sincerità e ironia di vari argomenti, compreso il suo rapporto con il premio David di Donatello. Ghini ha scherzato sul fatto che, dopo aver recitato in circa 120 film, userebbe il premio per chiudere una porta, se glielo consegnassero.

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Massimo Ghini si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, in una conversazione schietta, ironica e senza troppi giri di parole. Nel corso dell’intervista, l’attore affronta uno dei temi più curiosi della sua lunga carriera: il fatto di non aver mai vinto un David di Donatello. Alla domanda di Nunzia, Ghini risponde con il suo tono diretto e provocatorio, raccontando di essersi anche dimesso dalla giuria: «Mi sembrava che dovesse finire questa presa in giro», spiega, riferendosi al fatto che, dopo quarant’anni di carriera, non fosse mai arrivato per lui quel riconoscimento. Ghini precisa di non voler alimentare polemiche, ma non nasconde una certa amarezza: «Il David va avanti, non credo che cambi la vita a nessuno».🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - MASSIMO GHINI A CIAO MASCHIO: «IL DAVID? DOPO 120 FILM, SE ME LO DANNO LO USO PER FERMARE LA PORTA» Notizie correlate Leggi anche: Petrolio a 120 dollari, il G7 prepara lo scudo per lo shock energetico: così punta a fermare i rincari Leggi anche: “Mkhitaryan alla Pinetina dovrebbero metterlo a sparare palloni in porta per ore. Se l’Inter vince lo scudetto non è una cosa normale”: parla Massimo Moratti Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ciao maschio torna su Rai1, ecco chi ci sarà nella puntata del 9 maggio; Ciao Maschio, ospiti 9 maggio 2026: ecco anticipazioni e tema della puntata con Nunzia De Girolamo; TV - Pippo Pelo ospite di Ciao Maschio su Rai1. Massimo Ghini: «Ho vinto ovunque tranne che qui. Il David? Se me lo danno ora, lo uso per fermare la porta»Quarant'anni di carriera e 120 film all'attivo non sono bastati a Massimo Ghini per conquistare un David di Donatello. Un'assenza ... msn.com DA VENERDì 8 MAGGIO Da venerdì 8 maggio arriva in programmazione "Nel tepore del ballo", il nuovo film di Pupi Avati con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Sebastiano Somma, Pino Quartullo, Morena Gentile, Manuela Mor - facebook.com facebook Nel nuovo film di #PupiAvati, #NelTeporeDelBallo, la luce dei riflettori si mescola alle ombre più profonde dell’animo umano Dal 30 aprile al cinema, la storia di Gianni Riccio, interpretato da Massimo Ghini e con Isabella Ferrari, Raoul Bova, Giuliana De Sio x.com