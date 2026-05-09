L’attore ha annunciato le sue dimissioni dalla giuria dei premi cinematografici, suscitando attenzione sulla sua decisione. In un’intervista, Ghini ha scherzato sul fatto che, dopo aver partecipato a oltre 120 film, userebbe un premio come il David come blocco porta. Ha inoltre parlato dei due riconoscimenti considerati più significativi nella carriera di un attore, senza però specificare quali siano.

? Punti chiave Perché Massimo Ghini ha deciso di dimettersi dalla giuria dei premi?. Quali sono i due riconoscimenti che cambiano davvero la vita di un attore?. Come ha reagito l'attore dopo aver subito tre delusioni consecutive?. Perché il legame tra merito artistico e premi nazionali si è incrinato?.? In Breve L'attore ha citato il film Compagni di scuola come opera sottovalutata dalla critica.. Ghini ha ammesso sentimenti di invidia verso colleghi premiati durante i quarant'anni di carriera.. L'interprete si è dimesso dalla giuria dei premi dopo tre esperienze di esclusione.. L'attore ha ricevuto onorificenze internazionali in America, Francia e Spagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ghini: «Dopo 120 film, il David lo userei per bloccare una porta»

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