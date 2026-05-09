Studio VESALIUS-CV | rischio primo infarto giù del 36%

Uno studio recente ha mostrato che un nuovo trattamento può ridurre il rischio di primo infarto del 36%. La ricerca ha anche analizzato come alcuni farmaci riescano a abbassare il colesterolo del 50%. Inoltre, sono stati individuati alcuni segnali silenziosi che possono anticipare un primo infarto, aiutando a riconoscerli prima che si manifestino in modo più grave.

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