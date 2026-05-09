Cuore una svolta dalla ricerca | ridotto del 36% il rischio di primo infarto

Uno studio internazionale chiamato VESALIUS-CV, presentato al 57° Congresso Nazionale ANMCO 2026 a Rimini, ha mostrato che è possibile ridurre del 36% il rischio di primo infarto. I risultati indicano che nuove strategie di prevenzione potrebbero contribuire a diminuire le probabilità di un primo attacco cardiaco. La ricerca si concentra su diversi aspetti legati alla salute cardiovascolare e su come intervenire efficacemente.

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Ridurre del 36% il rischio di primo infarto oggi è possibile: è questo uno dei principali dati che emergono dallo studio internazionale VESALIUS-CV, presentato al 57° Congresso Nazionale ANMCO 2026 in corso a Rimini. Un risultato che segna un cambio concreto nell’approccio alla malattia cardiovascolare, perché dimostra che intervenire quando il rischio è già molto alto anche senza eventi, riduce in modo significativo il rischio di eventi maggiori. Questa evidenza arriva in un Paese, l’Italia, in cui le malattie del sistema circolatorio restano la principale causa di morte, con più di 220.000 decessi registrati nel 20221, su un totale di oltre 720.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cuore, una svolta dalla ricerca: ridotto del 36% il rischio di primo infarto ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Infarto, come far crollare il rischio del 36%: prevenzione, la svoltaUno studio condotto su oltre 12 mila persone rivela che è possibile ridurre del 36% il rischio di primo infarto. Lo studio: riducendo colesterolo -36% rischio primo infarto(Adnkronos) – Con una riduzione significativa del colesterolo Ldl si può ridurre del 36% il rischio di primo infarto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cuore, una svolta dalla ricerca: giù del 36% il rischio di primo infarto aggredendo il colesterolo cattivo; Un cuore solo e un’anima sola: l’incontro promosso dalla pastorale universitaria; Cuore, nuove frontiere tra prevenzione e cura; IL SOLE 24 ORE * SALUTE: CUORE, UNA SVOLTA DALLA RICERCA: GIÙ DEL 36% IL RISCHIO DI PRIMO INFARTO AGGREDENDO IL COLESTEROLO CATTIVO. Cuore, una svolta dalla ricerca: ridotto del 36% il rischio di primo infartoRidurre del 36% il rischio di primo infarto oggi è possibile: è questo uno dei principali dati che emergono dallo studio internazionale VESALIUS-CV, presentato al 57° Congresso Nazionale ANMCO 2026 in ... msn.com Cuore, una svolta dalla ricerca: giù del 36% il rischio di primo infarto aggredendo il colesterolo «cattivo»Cambia il paradigma di cura: il rischio si costruisce nel tempo e ridurre tempestivamente in modo intensivo il colesterolo LDL può modificare la storia naturale della patologia in modo efficace e sicu ... ilsole24ore.com “In questi giorni il cuore dell’ batte a Roma. I paesi europei hanno scelto di stare insieme per prosperità, pace e garantire futuro a un continente: questo fa la differenza. L’Europa unita e forte ci aiuta nella vita quotidiana e per il nostro futuro”. VP PE @Anton x.com Robert Fripp ha tenuto la sua prima esibizione pubblica nota dopo aver subito un attacco di cuore nell'aprile 2025. Il suo ritorno è avvenuto il 24 aprile presso la Chiesa di Sant'Alessandro Martire a Castione della Presolana, Italia. reddit