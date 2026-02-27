Al Liceo Giambattista Vico, studenti e studentesse si sono radunati davanti all’aula magna per protestare contro la mancata organizzazione dei viaggi d’istruzione. La manifestazione ha visto un ampio coinvolgimento tra i giovani, che hanno espresso insoddisfazione attraverso un sit-in. La protesta si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse classi del liceo. La preside ha assistito al corteo senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Viaggi scolastici, protesta al Liceo Giambattista Vico. Oggi studenti e studentesse si sono riuniti “in gran numero davanti all’aula magna”, afferma un comunicato, “per esprimere il nostro profondo malcontento riguardo alla mancata organizzazione dei viaggi d’istruzione”. I manifestanti affermano di non accettare “le giustificazioni della presidenza, con cui abbiamo discusso costruttivamente fino allo scorso consiglio di istituto”. La protesta rivendica inoltre la presentazione di “proposte concrete di viaggi di istruzione, rivolgendoci anche ad agenzie per una maggiore pragmaticità”. Tuttavia, ogni volta sarebbero “state bocciate senza motivazioni valide”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Viaggi di istruzione, protesta al Liceo Vico: botta e risposta studenti-preside

