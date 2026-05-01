Viaggio d’istruzione alle Eolie venticinque studenti colti da malore | indagini dei Carabinieri su una cena sospetta

Da orizzontescuola.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un viaggio d’istruzione tra i paesaggi delle Eolie, venticinque studenti hanno manifestato malori improvvisi. I ragazzi, provenienti da una scuola di Messina, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le autorità investigative stanno ora analizzando le circostanze dell’accaduto, con particolare attenzione a una cena consumata prima dei malori. Non si conoscono ancora le cause ufficiali di quanto accaduto.

Un’uscita didattica tra i crateri e il mare del comprensorio delle Eolie si è trasformata in una notte di apprensione per una comitiva di studenti messinesi. Venticinque ragazzi di un liceo di Messina sono stati colti da un malore improvviso che ha costretto i docenti a trasformare la struttura alberghiera che li ospitava in una sorta di reparto di urgenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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