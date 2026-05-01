Viaggio d’istruzione alle Eolie venticinque studenti colti da malore | indagini dei Carabinieri su una cena sospetta

Durante un viaggio d’istruzione tra i paesaggi delle Eolie, venticinque studenti hanno manifestato malori improvvisi. I ragazzi, provenienti da una scuola di Messina, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le autorità investigative stanno ora analizzando le circostanze dell’accaduto, con particolare attenzione a una cena consumata prima dei malori. Non si conoscono ancora le cause ufficiali di quanto accaduto.

Un’uscita didattica tra i crateri e il mare del comprensorio delle Eolie si è trasformata in una notte di apprensione per una comitiva di studenti messinesi. Venticinque ragazzi di un liceo di Messina sono stati colti da un malore improvviso che ha costretto i docenti a trasformare la struttura alberghiera che li ospitava in una sorta di reparto di urgenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Quarantenne ferito alle gambe da colpi di pistola, indagini serrate dei carabinieri Castel D’Aiano, 83enne a processo: l’accusa è omicidio colposo del marito, indagini su una caduta sospetta.Leda Stupazzoni, 83 anni, si troverà davanti ai giudici del tribunale di Bologna con l'accusa di omicidio colposo del marito, Roberto Berti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Orario ridotto a inizio anno e banca ore: il viaggio di istruzione può compensare le ore di insegnamento?; la partecipazione degli studenti con disabilità ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche.; Valditara premia tre docenti per aver messo in sicurezza un bus durante una gita scolastica; Gite scolastiche sempre più care, fino a 400 euro per un viaggio: famiglie al collasso. Viaggi d'istruzione, 1 studente su 2 non parte: prof indisponibili e costi elevati i principali ostacoli, ma c'è chi sceglie di non andareProf accompagnatori che latitano, costi alle stelle, sanzioni disciplinari contro gli studenti turbolenti ma anche giovani che non hanno poi così tanta voglia di stare con i propri coetanei. Così - ... ilsole24ore.com Viaggi d'istruzione, la metà degli studenti non parteProf accompagnatori che latitano, costi alle stelle, sanzioni disciplinari contro gli studenti turbolenti ma anche giovani che non hanno poi così tanta voglia di stare con i propri coetanei. Così - ... tgcom24.mediaset.it Raul #Albiol: “Nel 2011, dopo il matrimonio, tra le tappe del viaggio di nozze inserimmo Capri: un giorno decidemmo di fare un giro a Napoli, un piccolo tour in taxi per conoscere un pochino la città, ma fu quasi traumatico. Un casino e un traffico pazzeschi, no - facebook.com facebook Cani, gatti, furetti sono diventati compagni di viaggio a tutti gli effetti e per questo l’Europa introduce controlli più rigorosi e meno spazio per l’improvvisazione x.com