studenti a lezione di diritti civili e media

In tre anni, più di 1100 studenti hanno partecipato a un percorso di educazione ai media e di confronto interculturale. Le lezioni si sono concentrate sui diritti civili, coinvolgendo giovani provenienti da diversi background culturali. Il progetto ha visto la loro partecipazione in attività e incontri che hanno affrontato temi legati alla comunicazione e alla conoscenza delle libertà fondamentali.

Oltre 1100 studenti coinvolti in tre anni in un percorso di confronto interculturale e educazione ai media. Si è conclusa oggi a Torino, nell’Auditorium di Intesa Sanpaolo, la terza edizione di ‘ Insieme facciamo la differenza ’, progetto promosso da Osservatorio for independent thinking con Fondazione Compagnia di San Paolo e YEPP Italia. Dal 2023 al 2026 l’iniziativa ha coinvolto 56 classi di 20 scuole superiori di Torino e della prima cintura, insieme a 15 associazioni impegnate sui diritti delle persone migranti. Al centro del progetto il tema delle migrazioni, affrontato attraverso rassegne stampa, incontri con esperti, attività di media literacy e confronti diretti con volontari e persone con background migratorio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Diario di Bordo 5 - Diritti Umani

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