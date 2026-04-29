Roma agenda cruciale | tra mobilità edilizia e diritti civili

Il 29 aprile 2026, le Camere si riuniscono per discutere di questioni legate alla mobilità, all'edilizia e ai diritti civili. Le decisioni prese in aula si collegano a un'asta di titoli di stato di 9 miliardi di euro, organizzata dal Ministero. Questi temi rappresentano alcune delle priorità del Parlamento in questa giornata, con incontri e votazioni programmate su vari provvedimenti.

? Cosa sapere Roma, 29 aprile 2026: Camera e Senato affrontano mobilità, edilizia e diritti civili.. Le decisioni legislative si intrecciano con l'asta Btp da 9 miliardi del Ministero.. Il 29 aprile 2026 vede Roma impegnata in una densa agenda istituzionale che tocca i temi della mobilità, dell’edilizia pubblica e della giustizia sociale, con la Camera dei Deputati e il Senato impegnati in esami legislativi cruciali già dalle ore 8.45. La mattinata parlamentare si apre con l’attenzione della Commissione Trasporti della Camera, convocata alle 8.45 per ascoltare i rappresentanti del Gruppo Fs riguardo al piano strategico pluriennale per la mobilità di passeggeri e merci; successivamente, alle 13.🔗 Leggi su Ameve.eu

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