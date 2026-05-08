Gite scolastiche il docente è responsabile anche se c’è scoperto un cavo elettrico in albergo Il Punto di De Martino

Durante la trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è discusso della responsabilità dei docenti durante le gite scolastiche. È stato affermato che il docente rimane responsabile anche nel caso in cui venga scoperto un cavo elettrico scoperto nell’albergo. La discussione si è concentrata sulla gestione della sicurezza e sui doveri dei responsabili nelle uscite didattiche.

Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha richiamato un principio spesso poco conosciuto ma molto rilevante sul piano giuridico: durante le gite scolastiche il dovere di vigilanza dei docenti non si limita agli studenti, ma si estende anche agli ambienti e alle condizioni di sicurezza del soggiorno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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