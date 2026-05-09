Studente casertano al primo posto del concorso musicale Carlo Del Balzo
Un giovane studente dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Parente” di Aversa si è classificato al primo posto nel concorso musicale intitolato a “Carlo Del Balzo”. L’istituto, primo a offrire un percorso musicale in città, si distingue per la formazione di studenti che partecipano a competizioni di rilievo. La vittoria dello studente rappresenta un riconoscimento per l’attività musicale svolta all’interno della scuola, che ha portato a risultati di rilievo a livello territoriale.
Importante riconoscimento per un giovane musicista dell’Istituto Comprensivo “Gaetano Parente” di Aversa, che si distingue a livello territoriale per la qualità del proprio percorso formativo in ambito musicale, essendo, tra l'altro, il primo istituto cittadino ad indirizzo musicale.Giuseppe.🔗 Leggi su Casertanews.it
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Si parla di: Aversa, giovane musicista dell’Istituto Parente trionfa al concorso Carlo Del Balzo.
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