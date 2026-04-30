Lo studente lughese del liceo Ricci Curbastro primo in regione al concorso Giacomo Leopardi

Uno studente del liceo “Ricci Curbastro” di Lugo si è classificato primo nella regione Emilia-Romagna al concorso “Giacomo Leopardi”. La competizione, promossa dal Centro, ha visto partecipare studenti di diverse scuole della regione. Lo studente della classe 5A dell’indirizzo Classico ha ottenuto il miglior risultato nella prova regionale, confermando l’eccellenza dell’istituto in ambito culturale. La premiazione si svolgerà nelle prossime settimane.

Il liceo “Ricci Curbastro” di Lugo si è ancora una volta distinto in un importante concorso: Lorenzo Missiroli, studente della classe 5A dell'indirizzo Classico, si è infatti classificato al primo posto nella prova regionale per l’Emilia-Romagna del premio “Giacomo Leopardi”, indetto dal Centro.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate A Palazzo Leopardi gli alunni del Liceo Classico "Rinaldini" di AnconaA Palazzo Leopardi gli studenti di una classe quarta appartenente all’indirizzo socio-economico. Tre percorsi sul tema dell’umano nella Notte del liceo "Leopardi"La Notte Nazionale del liceo classico "Leopardi" di Recanati quest’anno è stata dedicata al tema "Homo sum.