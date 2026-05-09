Stroncone donna aggredita violentemente all' interno di un autobus e trasportata urgentemente in ospedale
Nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio a Stroncone, nei pressi di Terni, una donna di mezza età è stata aggredita su un autobus di linea in località Santa Lucia. L'aggressione sarebbe avvenuta con l'uso di un oggetto contundente, e la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell'incidente.
Grave episodio di violenza nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio nei pressi di Terni, a Stroncone. Una donna di mezza età è stata violentemente aggredita su un autobus di linea, in località Santa Lucia, con un oggetto contundente. Immediato l'intervento dei sanitari con la donna che è stata poi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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