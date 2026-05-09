Strisce blu Zandonella Lega | Ora il ritorno alle vecchie tariffe
Il consigliere comunale della Lega ha commentato la decisione dell’amministrazione di riprendere in mano la gestione delle strisce blu a partire dalla metà di maggio. La comunicazione è arrivata dopo l’annuncio ufficiale del Comune di Piacenza, che ha spiegato che le tariffe torneranno ad essere quelle precedenti. La riapertura delle aree di sosta a pagamento interesserà varie zone della città, come annunciato dall’amministrazione.
A seguito dell’annuncio dell’amministrazione Tarasconi, la quale ha dichiarato che da metà maggio il Comune di Piacenza riprenderà la gestione diretta delle strisce blu nelle diverse zone della città dove sono presenti, interviene il consigliere comunale Luca Zandonella. «Se quanto annunciato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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