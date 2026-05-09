Strisce blu Zandonella Lega | Ora il ritorno alle vecchie tariffe

Il consigliere comunale della Lega ha commentato la decisione dell’amministrazione di riprendere in mano la gestione delle strisce blu a partire dalla metà di maggio. La comunicazione è arrivata dopo l’annuncio ufficiale del Comune di Piacenza, che ha spiegato che le tariffe torneranno ad essere quelle precedenti. La riapertura delle aree di sosta a pagamento interesserà varie zone della città, come annunciato dall’amministrazione.

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