Marigliano strisce blu | ora si paga con Telepass Come funziona il nuovo servizio

A Marigliano è stato attivato un nuovo sistema di pagamento per le strisce blu che permette di pagare la sosta tramite l'app Telepass. Ora i cittadini possono evitare di usare contanti e gestire il pagamento direttamente dal proprio smartphone, pagando solo i minuti di sosta effettivi. La novità riguarda l’intero sistema di parcheggio, rendendo più semplice e rapido il processo di pagamento.