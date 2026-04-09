Marigliano strisce blu | ora si paga con Telepass Come funziona il nuovo servizio
A Marigliano è stato attivato un nuovo sistema di pagamento per le strisce blu che permette di pagare la sosta tramite l'app Telepass. Ora i cittadini possono evitare di usare contanti e gestire il pagamento direttamente dal proprio smartphone, pagando solo i minuti di sosta effettivi. La novità riguarda l’intero sistema di parcheggio, rendendo più semplice e rapido il processo di pagamento.
Attivo a Marigliano il pagamento della sosta tramite app Telepass: parcheggi senza contanti, paghi solo i minuti effettivi e gestisci tutto dallo smartphone.. Roma, 9 aprile 2026 — Pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass. Da oggi infatti nel comune di Marigliano (NA) è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’ app Telepass. Grazie alla collaborazione con TMP S.R.L., società che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto. Comodo, intuitivo e cashless: il servizio, riservato a tutti i clienti Telepass, permette di pagare solo i minuti effettivi di sosta, secondo le tariffe comunali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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