Stretta contro l' abbandono di rifiuti | scoperta discarica abusiva a Pellezzano
Continuano i controlli nel territorio comunale di Pellezzano per individuare e contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. Di recente è stata scoperta una discarica abusiva nel territorio, mentre le autorità proseguono con verifiche sul rispetto delle norme di conferimento e raccolta differenziata. Le operazioni si inseriscono in una serie di iniziative volte a combattere lo smaltimento selvaggio di rifiuti e tutelare l’ambiente.
Proseguono senza sosta i controlli sul territorio comunale di Pellezzano per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e verificare il corretto conferimento della raccolta differenziata. Dalle ore 20 di ieri sera una pattuglia delle Guardie Zoofile Aisa di Salerno è stata impegnata in una.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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