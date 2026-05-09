Stretta contro l' abbandono di rifiuti | scoperta discarica abusiva a Pellezzano

Continuano i controlli nel territorio comunale di Pellezzano per individuare e contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. Di recente è stata scoperta una discarica abusiva nel territorio, mentre le autorità proseguono con verifiche sul rispetto delle norme di conferimento e raccolta differenziata. Le operazioni si inseriscono in una serie di iniziative volte a combattere lo smaltimento selvaggio di rifiuti e tutelare l’ambiente.

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