Una giocatrice pratese parteciperà per la prima volta nella storia alla finale di un torneo internazionale juniores. Si tratta di un evento raro che vede una rappresentante locale arrivare così lontano in un torneo ufficiale. La finale si giocherà a Prato, coinvolgendo una giovane atleta che ha superato diverse sfide durante il percorso. La sua presenza in finale segna un traguardo importante per il tennis giovanile della città.

Per la prima volta nella storia, una pratese ‘doc’ avrà l’onore di giocare la finale dell’Itf Junior tournament Città di Prato. L’importante traguardo è stato raggiunto dalla vaianese classe 2009 Vittoria Vignolini (foto a sinistra), che oggi contenderà la quarantaduesima edizione del trofeo messo in palio dal Tc Prato (fra l’altro, suo circolo di appartenenza) alla quindicenne rumena Maria Valentina Pop, numero uno del seeding. Il match avrà inizio alle ore 11. La speranza è che – tutti gli scongiuri sono ammessi - Vignolini possa stabilire un ulteriore record, quello di essere la prima vincitrice "fatta in casa". Nel pomeriggio, alle...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strepitosa Vignolini. La stella di casa in finale

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