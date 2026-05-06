A giugno andrà in onda l’ultimo episodio di “The Bear”, la serie televisiva che ha ricevuto numerosi riconoscimenti negli ultimi tempi. La stagione finale segnerà l’addio al personaggio di Carmy e vedrà i protagonisti impegnati nella sfida per ottenere una stella Michelin. La conclusione della storia si avvicina, lasciando i fan in attesa di scoprire come si risolveranno le vicende dei personaggi.

L’attesa per il capitolo conclusivo di una delle serie più premiate degli ultimi anni sta per terminare. La quinta e ultima stagione di The Bear, l’acclamato dramma culinario di FX, debutterà in esclusiva su Disney+ in Italia il prossimo 26 giugno. Per l’occasione, la piattaforma rilascerà tutti gli 8 episodi contemporaneamente, permettendo ai fan di immergersi immediatamente nel caos frenetico della cucina di Chicago. L’annuncio è stato accompagnato da una sorpresa per i fan: il rilascio immediato di “Gary”, un episodio flashback speciale co-scritto e interpretato da Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal. Questo contenuto extra segue i personaggi di Richie e Mikey in un viaggio di lavoro in Indiana ed è già disponibile per lo streaming.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Bear: il gran finale arriva a giugno, tra l’addio di Carmy e la caccia alla stella Michelin

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